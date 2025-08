Usina Cedro é autorizada a operar em Paranaíba

O Diário Oficial da União publicou ontem (31) a autorização da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) para o início oficial das operações da Usina Cedro, localizada no km 62 da BR-158, em Paranaíba.

No mesmo dia, em uma solenidade reservada aos funcionários e diretores, o pároco de Paranaíba, padre Alessandro de Assis, efetuou as bênçãos das instalações da usina, que marcam um novo capítulo na expansão do grupo Pedra Agroindustrial S.A., com longa história de sucesso no mercado de etanol, açúcar e energia elétrica.

A planta está apta a produzir 1.400 m³ de etanol hidratado e 850 m³ de etanol anidro a partir da cana-de-açúcar. O projeto prevê, ainda, a geração de 1,2 mil postos de empregos diretos e indiretos.

(Foto quando usina estava sendo montada- Reprodução)

O compromisso em produzir energia limpa, gerar desenvolvimento local e contribuir para um futuro mais sustentável foi destacado pelo executivo Luiz Roberto Kayzel Cruz, superintendente da Pedra Agroindustrial.

O grupo, com mais de 90 anos de história, considerado um dos maiores nomes do setor sucroalcooleiro no país, inicia as operações da primeira usina fora do Estado de São Paulo. A previsão inicial é processar cerca de 1,2 milhão de toneladas de cana-de-açúcar, com a meta de alcançar 5 milhões de toneladas ao longo do tempo.