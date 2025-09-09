Usina Cedro inaugura complexo industrial em Paranaíba e projeta impacto econômico e social na região

A Usina Cedro, que entrou em operação no último dia 2 de agosto, realiza nesta sexta-feira (5) a inauguração oficial do complexo industrial instalado no distrito da Vila Raimundo, em Paranaíba. Os convites já estão sendo distribuídos entre autoridades locais.

Na sessão ordinária da Câmara Municipal, a vereadora Wanice Luciana, presidente da Casa, confirmou presença na solenidade, que contará também com diretores do grupo Pedra Agroindustrial S.A e convidados.

Localizada na região Leste de Mato Grosso do Sul, a nova unidade marca um novo capítulo na trajetória de 94 anos da Pedra Agroindustrial. Segundo boletim interno, nesta primeira safra a usina deve processar 614.229 toneladas de cana-de-açúcar, produzir 53.284 metros cúbicos de etanol hidratado e cogerar 38.602 MWh de energia.

Com expectativa de gerar mais de 1.200 empregos diretos e indiretos, a Usina Cedro se diferencia pelo uso de tecnologias agrícolas avançadas, planta industrial moderna e investimentos contínuos em capacitação profissional, reforçando o compromisso com a eficiência operacional, a sustentabilidade e o desenvolvimento regional.