Usina Cedro inaugura complexo industrial em Paranaíba e projeta impacto econômico e social na região

A Usina Cedro, que entrou em operação no último dia 2 de agosto, realiza nesta sexta-feira (5) a inauguração oficial do complexo industrial instalado no distrito da Vila Raimundo, em Paranaíba. Os convites já estão sendo distribuídos entre autoridades locais.
Na sessão ordinária da Câmara Municipal, a vereadora Wanice Luciana, presidente da Casa, confirmou presença na solenidade, que contará também com diretores do grupo Pedra Agroindustrial S.A e convidados.
Localizada na região Leste de Mato Grosso do Sul, a nova unidade marca um novo capítulo na trajetória de 94 anos da Pedra Agroindustrial. Segundo boletim interno, nesta primeira safra a usina deve processar 614.229 toneladas de cana-de-açúcar, produzir 53.284 metros cúbicos de etanol hidratado e cogerar 38.602 MWh de energia.
Com expectativa de gerar mais de 1.200 empregos diretos e indiretos, a Usina Cedro se diferencia pelo uso de tecnologias agrícolas avançadas, planta industrial moderna e investimentos contínuos em capacitação profissional, reforçando o compromisso com a eficiência operacional, a sustentabilidade e o desenvolvimento regional.
O início da safra foi celebrado no dia 31 de julho, em evento que reuniu funcionários, diretores e membros do conselho.
“O início das operações da Usina Cedro representa a realização de um projeto planejado e construído com muito trabalho, responsabilidade e compromisso. Esta unidade nasce com um propósito claro: produzir energia limpa, gerar desenvolvimento local e contribuir de forma concreta para um futuro mais sustentável”, destacou Luiz Roberto Kayzel Cruz, superintendente da Pedra Agroindustrial.
Fundada em 1931, a Pedra Agroindustrial atua no setor sucroenergético com foco em energia renovável e desenvolvimento sustentável. Atualmente, conta com quatro unidades produtoras: Usina da Pedra (Serrana/SP), Usina Buriti (Buritizal/SP), Usina Ipê (Nova Independência/SP) e a recém-inaugurada Usina Cedro, em Paranaíba/MS.