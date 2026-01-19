Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

Verbas federais garantem realização do Carnaval em Paranaíba

“Estamos com contenção de despesas, mas conseguimos várias atrações; caso contrário, não haveria Carnaval”, afirmou o prefeito Maycol Queiroz durante live em rede social.

Roberto Chamorro

Mariana Fagundes, Breno e Matheus e DJ Jiraya Uai estão entre as atrações confirmadas do Carnaval em Paranaíba, anunciado pelo prefeito Maycol Queiroz em transmissão nas redes sociais.

O prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz, confirmou por meio de suas redes sociais que o Carnaval 2026 será realizado com apoio de recursos federais. As verbas foram viabilizadas por emendas do deputado federal Dagoberto Nogueira junto ao Ministério do Turismo, garantindo a programação artística do evento.

Durante uma live transmitida em sua rede social, o prefeito anunciou as atrações musicais e detalhou os valores dos cachês. A abertura da festa, na sexta-feira, contará com show da cantora Mariana Fagundes, artista de Aparecida do Taboado com projeção nacional, cujo cachê é de R$ 200 mil.

No sábado, o público poderá conferir o show da dupla Breno e Matheus, conhecidos nacionalmente pelo sucesso “Descer para o BC”, com cachê de R$ 183 mil. Já no domingo, a programação será voltada para as famílias, com a realização de matinê infantil.

Encerrando o Carnaval, na segunda-feira, a atração será o DJ Jiraya Uai, destaque do eletrofunk que vem conquistando o país. O cachê do artista está fixado em R$ 320 mil, valor que, segundo o prefeito, também será custeado com recursos específicos garantidos pelo deputado Dagoberto Nogueira.

Além dos cachês artísticos, o município será responsável pelos custos de estrutura, incluindo iluminação, som e segurança. “Estamos com contenção de despesas, só que ganhamos várias atrações, senão a gente não ia fazer nada”, ressaltou Maycol Queiroz.

