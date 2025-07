Vereador aciona MP e TCE contra locação do Parque Aquático

O imóvel em questão, com área de 3 hectares, às margens do rio Paranaíba, onde funcionava o parque aquático Alencastro, foi locado pelo município para o funcionamento do Balneário Municipal.

Em 2023, mediante contrato, a Prefeitura Municipal comprometeu-se ao pagamento mensal de R$ 19.290 pelo aluguel do imóvel, pelo período de 20 meses. Em 2025, um termo aditivo prorrogou a vigência por mais 20 meses, até 2 de fevereiro de 2027, com reajuste de 7,02%.

Bugrão faz as contas e ressalta: “Somados os dois valores, o que já foi pago e o que ainda será pago, chegamos à exorbitante quantia de R$ 798 mil pagos pelo gestor da prefeitura, por um espaço que nada, absolutamente nada, oferece à população.”

Na opinião do vereador, a renovação da locação do imóvel rural, sem uso social e efetivo e com alto desembolso de recursos públicos, fere os princípios da legalidade, eficiência, moralidade e economicidade previstas na Constituição Federal. “Como parlamentar do município, é minha obrigação fiscalizar atos do Executivo”, justificou o vereador.