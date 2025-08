Vereador Cesar Moreth faz balanço do primeiro semestre de legislatura 2025

A Rádio Cultura FM 106.3MHz tem feito uma série de entrevistas com vereadores de Paranaíba, a fim de saber das autoridades quais as opiniões sobre os primeiros seis meses de legislatura nesse ano de 2025. As conversas vão ao AR dentro do Jornal do Povo, às 11h, de segunda a sexta. Confira a participação do vereador Cesar Moreth da Silva Queiroz (REDE).