A Rádio Cultura FM 106.3MHz tem feito uma série de entrevistas com vereadores de Paranaíba, a fim de saber das autoridades quais as opiniões sobre os primeiros seis meses de legislatura nesse ano de 2025. As conversas vão ao AR dentro do Jornal do Povo, às 11h, de segunda a sexta. Confira a participação do vereador Edmar Pires da Silva Júnior, o “Dollar” (PSDB).
POLÍTICA
Vereador Edmar Pires 'Dollar' faz balanço do primeiro semestre de legislatura 2025
Em seu terceiro mandato vereador falou sobre indicações, projetos e expectativas para os próximos meses
COBRANÇAS E PROMESSAS
Rodoviária de Paranaíba segue aguardando reforma e oferecendo risco aos frequentadores
Principal cartão de visita para quem chega à cidade e antigo ponto de encontro de amigos, terminal e lanchonete sofrem com espera por revitalização. Assista ao vídeo feito no local.
SEGURANÇA PÚBLICA
Condenado por roubo é preso pela Polícia Civil em Paranaíba
Homem condenado a quase 3 anos de reclusão teve o regime regredido do semiaberto para o fechado após decisão judicial; prisão foi realizada pelo SIG sem intercorrências
MEIO AMBIENTE
Gestão de saneamento em Paranaíba leva a investigação do MP
Vazamentos de esgoto e odores na Estação de Tratamento motivaram abertura de inquérito e exigência de medidas corretivas para proteger moradores e o meio ambiente
ALERTA E PREVENÇÃO
Mortais, escorpiões dobram veneno e saem às superfícies em agosto e setembro
Em vídeo publicado nas redes sociais, Sindicato Rural de Paranaíba faz alerta e dá dicas de prevenção
RELAÇÕES PERIGOSAS
Escorrendo sangue após facadas, mulher foge e escapa de morte nas mãos de 'conhecido da polícia'
Figura carimbada no meio policial e que possui múltiplos registros, autor foi preso rapidamente na casa de parentes após a tentativa de assassinato
DIREITOS HUMANOS
Relatório dos EUA aponta censura, violência policial e aumento do antissemitismo no Brasil em 2024
Documento cita restrições à liberdade de expressão, mortes atribuídas a operações policiais e avanço de crimes de ódio como desafios para o país