Paranaíba

EVENTO

Vereador fala sobre realização do '2° PBA do Grau' e destaca sorteio de prêmios no evento

O evento será no dia 5 de outubro, a partir das 9h, no Parque Espelho d'Água

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Haverá sorteio de prêmios no local, inclusive uma bicicleta - Foto/Arquivo
Haverá sorteio de prêmios no local, inclusive uma bicicleta - Foto/Arquivo

Em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, o vereador José Antônio Lopes, “Zezinho Boca Preta”, destacou o evento como “Evento Especial para o Dia Das Crianças”. Assista:

