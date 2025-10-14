Vereador Lúcio Freitas rebate denúncia de acúmulo de salários e aponta tentativa de manipulação

O vereador Lúcio Freitas (PSDB) rebateu, na noite de segunda-feira (13), uma denúncia apresentada durante sessão da Câmara Municipal que o acusa de acúmulo irregular de salários. A acusação apontava que o parlamentar estaria recebendo simultaneamente como vereador e como agente comunitário de saúde — cargo que ocupa como concursado da Prefeitura de Paranaíba. A denúncia foi rejeitada pela maioria dos vereadores.

Em pronunciamento durante a sessão, Lúcio negou qualquer irregularidade e afirmou que está sendo vítima de uma armação política, por conta de uma falha já identificada do setor de RH da prefeitura e de um banco de Paranaíba. Segundo o vereador, ele foi procurado anteriormente por uma pessoa, que preferiu não se identificar, alertando sobre uma possível tentativa de “compra de assinatura” para embasar a denúncia.

Ainda de acordo com o relato de Lúcio, essa mesma pessoa teria informado que um outro vereador teria oferecido um cargo de assessor na Câmara de Paranaíba em troca da assinatura no documento que foi protocolado.

Em entrevista exclusiva à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3 MHz, o parlamentar reafirmou sua inocência e disse que irá tomar todas as medidas legais cabíveis para apurar os fatos e responsabilizar os envolvidos. Ouça: