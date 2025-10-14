Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

CÂMARA DE PARANAÍBA

Vereador Lúcio Freitas rebate denúncia de acúmulo de salários e aponta tentativa de manipulação

Falhas identificadas de servidor do RH da prefeitura e de sistema bancário de agência teriam desencadeado sucessão de erros que embasaram acusação contra o parlamentar

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Vereador Lúcio Antônio de Freitas - Foto/Câmara de Paranaíba
Vereador Lúcio Antônio de Freitas - Foto/Câmara de Paranaíba

O vereador Lúcio Freitas (PSDB) rebateu, na noite de segunda-feira (13), uma denúncia apresentada durante sessão da Câmara Municipal que o acusa de acúmulo irregular de salários. A acusação apontava que o parlamentar estaria recebendo simultaneamente como vereador e como agente comunitário de saúde — cargo que ocupa como concursado da Prefeitura de Paranaíba. A denúncia foi rejeitada pela maioria dos vereadores.

Em pronunciamento durante a sessão, Lúcio negou qualquer irregularidade e afirmou que está sendo vítima de uma armação política, por conta de uma falha já identificada do setor de RH da prefeitura e de um banco de Paranaíba. Segundo o vereador, ele foi procurado anteriormente por uma pessoa, que preferiu não se identificar, alertando sobre uma possível tentativa de “compra de assinatura” para embasar a denúncia.

Ainda de acordo com o relato de Lúcio, essa mesma pessoa teria informado que um outro vereador teria oferecido um cargo de assessor na Câmara de Paranaíba em troca da assinatura no documento que foi protocolado.

Em entrevista exclusiva à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3 MHz, o parlamentar reafirmou sua inocência e disse que irá tomar todas as medidas legais cabíveis para apurar os fatos e responsabilizar os envolvidos. Ouça:

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos