Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

POLÍTICA

Vereador Maurício 'Bugrão' faz balanço do primeiro semestre de legislatura 2025

Em seu primeiro mandato, vereador falou sobre indicações, projetos e expectativas para os próximos meses

Leonardo Guimarães

Maurício Bugrão nos estúdios da Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz - Foto: Cultura FM
Maurício Bugrão nos estúdios da Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz - Foto: Cultura FM

A Rádio Cultura FM 106.3MHz tem feito uma série de entrevistas com vereadores de Paranaíba, a fim de saber das autoridades quais as opiniões sobre os primeiros seis meses de legislatura nesse ano de 2025. As conversas vão ao AR dentro do Jornal do Povo, às 11h, de segunda a sexta. Confira a participação do vereador Maurício Gomes de Almeida “Bugrão” (PL).

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos