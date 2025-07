Vereadora propõe criação de gabinete de urgência para combate a queimadas

A vereadora Débora Queiroz (PSDB) apresentou indicação na Câmara Municipal de Paranaíba propondo ao Executivo a criação do gabinete de urgência e emergência para prevenção e combate a queimadas, com foco no período de estiagem. Ela quer evitar que se repitam os prejuízos causados no ano passado pelos incontáveis focos de incêndio verificados no município.

A proposta da vereadora traz algumas diretrizes, entre elas: instituição de um telefone exclusivo para denúncias e alertas sobre focos de incêndio; designação de servidores municipais de plantão para atendimento, triagem e articulação imediata de respostas; designação de representantes locais nas principais regiões do município, como Coqueiros, Alto Santana, Tamandaré, entre outras.