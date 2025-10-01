Vereadores apresentam 29 indicações na 33ª Sessão Ordinária em Paranaíba

A Câmara Municipal de Paranaíba realizou, nesta segunda-feira (29), a 33ª Sessão Ordinária do ano, no Plenário das Deliberações José Agi. Ao todo, os vereadores apresentaram 29 indicações com demandas voltadas às áreas de infraestrutura, saúde, esporte, turismo e segurança pública.

A maior parte dos pedidos foi direcionada ao secretário municipal de Obras, Longuinho Alves de Oliveira. Entre as solicitações estão operação tapa-buracos, recapeamento asfáltico, limpeza pública, ampliação das equipes de varrição, manutenção de praças e espaços de lazer, sinalização viária, patrolamento de estradas rurais e melhorias no Espelho d’Água.

Na área da saúde, os vereadores pediram a substituição do piso da Unidade de Saúde da Família Daniel, no bairro Santo Antônio, além da aquisição de câmaras de conservação de vacinas para reforçar a estrutura das unidades.

O esporte também foi contemplado, com indicações para readequação de quadras e envio de areia a espaços esportivos. No turismo, houve solicitação de instalação de boias de demarcação no Rio Paranaíba. Já na segurança pública, os parlamentares pediram reforço do patrulhamento da Polícia Militar em praças da cidade.