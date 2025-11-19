Vereadores aprovam suplementação orçamentária para garantir pagamento do 13º salário dos servidores

A Câmara Municipal realizou na noite de segunda-feira (17) a 40ª sessão ordinária da atual legislatura, marcada pela apresentação de 25 indicações e pela votação de projetos em regime de urgência enviados pelo Executivo. Entre eles, o que autoriza suplementação orçamentária necessária para assegurar o pagamento do 13º salário dos servidores municipais.

Também foi aprovado um projeto de resolução que regulamenta as férias coletivas dos servidores ocupantes de cargos de comissão na própria Câmara.

Antes do início da sessão, a presidente da Casa, vereadora Wanice Luciana de Oliveira, convidou os demais parlamentares para acompanhar a entrega da decoração natalina instalada no prédio do Poder Legislativo.

Executivo explica necessidade da suplementação

Os secretários Juninho do Kézio (Governo) e Vitor Hugo de Almeida (Planejamento) estiveram reunidos com os vereadores para esclarecer detalhes do Projeto de Lei 026, que altera a Lei nº 2.559 — responsável por estimar a receita e fixar as despesas do orçamento de 2025 — e que suplementa valores para viabilizar o pagamento do 13º salário dos servidores municipais.