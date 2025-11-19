Vereadores aprovam suplementação orçamentária para garantir pagamento do 13º salário dos servidores

A Câmara Municipal realizou na noite de segunda-feira (17) a 40ª sessão ordinária da atual legislatura, marcada pela apresentação de 25 indicações e pela votação de projetos em regime de urgência enviados pelo Executivo. Entre eles, o que autoriza suplementação orçamentária necessária para assegurar o pagamento do 13º salário dos servidores municipais.
Também foi aprovado um projeto de resolução que regulamenta as férias coletivas dos servidores ocupantes de cargos de comissão na própria Câmara.
Antes do início da sessão, a presidente da Casa, vereadora Wanice Luciana de Oliveira, convidou os demais parlamentares para acompanhar a entrega da decoração natalina instalada no prédio do Poder Legislativo.
Executivo explica necessidade da suplementação
Os secretários Juninho do Kézio (Governo) e Vitor Hugo de Almeida (Planejamento) estiveram reunidos com os vereadores para esclarecer detalhes do Projeto de Lei 026, que altera a Lei nº 2.559 — responsável por estimar a receita e fixar as despesas do orçamento de 2025 — e que suplementa valores para viabilizar o pagamento do 13º salário dos servidores municipais.
Moções de pesar aprovadas
Duas moções de pesar foram aprovadas durante a sessão.
A primeira, assinada por todos os vereadores, homenageia a memória de Edmar Pires da Silva, falecido em 5 de outubro, vítima de infarto, na Santa Casa de Misericórdia. Nascido em 11 de setembro de 1947, em Castilho (SP), Edmar mudou-se para Mato Grosso do Sul aos 12 anos, onde construiu sua vida pautada no trabalho, fé e dedicação à família. Casado há 50 anos com Maria de Fátima Alves da Silva, era pai do vereador Edmar Pires Júnior (Dólar) e de Rosimar, Cleidimar, Josimar e Milimar (in memoriam). Católico e devoto, participava ativamente do Terço em Família e exerceu a profissão de motorista, prestando serviços à Agesul por cinco anos.
A segunda moção, de autoria do vereador Andrew Robalinho, foi destinada aos familiares de Antônia Frigeri de Souza, falecida em 9 de outubro, aos 86 anos. Mãe do secretário de Governo, Juninho do Kézio, Antônia deixou um legado marcado por fé, dedicação à família e trabalho.
Próximas sessões
A próxima sessão ordinária será realizada na segunda-feira (24). Conforme a presidente da Mesa Diretora, vereadora Wanice Luciana, a última sessão do ano ocorrerá em 22 de dezembro, antecedendo o recesso parlamentar.