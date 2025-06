Vereadores rejeitam veto do Executivo a projeto que cria registro de personalidades ilustres

A Câmara Municipal de Paranaíba realizou ontem (16) a 20ª sessão ordinária da atual legislatura. Foram apresentadas 29 indicações por todos os vereadores. Foi aprovada moção de aplauso ao Moto Grupo Rota 158 pela realização da 8ª Costelada Beneficente, nos dias 16 e 17 de maio.

Foi aprovada por unanimidade a moção de pesar a ser enviada aos familiares de Rodrigo Souza de Paula, carinhosamente conhecido como Zezé de Paula ou Baratinha, pelo inesperado falecimento ocorrido no dia 31 de maio.

O veto do Executivo ao projeto de lei que cria o Registro de Personalidades Ilustres, Preservação da História e do Patrimônio do Município, de autoria do vereador Fabiano Agi, foi derrubado por unanimidade.