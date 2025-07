Wanice Luciana é reeleita presidente da Câmara de Paranaíba para 2027/2028

Ao encerrar seu rápido pronunciamento, aplaudida pelo público que lotou o plenário José Agi, a presidente pediu o respeito e a consideração de todos. “Quando nos desrespeitamos, estamos desrespeitando cada voto que recebemos”, assinalou.

Poder Legislativo respeitado

A reeleição para o biênio 2027/2028, vinte meses antes do fim do prazo previsto no Regimento Interno, foi uma articulação que ganhou apoio de lideranças regionais. Os primeiros rumores de que haveria a eleição antecipada ocorreram logo após a visita do governador Eduardo Riedel, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, do ex-governador Reinaldo Azambuja e do prefeito Maycol Queiroz para sessão solene de outorga de títulos de cidadania.

Na segunda-feira, antes da sessão ordinária, Wanice Luciana, acompanhada dos vereadores Andrew Robalinho, Zezinho Boca Preta e Dolar Pires, deslocou-se até Campo Grande para encontro no diretório estadual do PSDB, com o ex-presidente Sérgio de Paula e o deputado federal Beto Pereira.

Pouca gente percebeu, mas, desde o último dia 3 de julho, data da visita do governador Eduardo Riedel e de autoridades para a sessão solene de concessão de títulos de cidadania, a fachada do prédio da Câmara ostenta a expressão “Poder Legislativo”, como forma de destacar sua independência e importância junto à sociedade.

Ao comentar a iniciativa, a presidente da Casa afirmou que a Câmara Municipal é um poder que deve ser respeitado, pois é um poder que emana do trabalho para o povo. “A gente sempre teve muita crítica, mas eu quero que a população tenha orgulho de estar aqui na Câmara, de ter vereadores aqui que nos representam. Não somos só a Câmara Municipal, somos um poder que deve ser respeitado”, ressaltou.