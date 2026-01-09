Ação conjunta Força Tática e PMRv termina com dupla presa por tráfico de drogas

Uma ação integrada entre a Polícia Militar Rodoviária e a Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens, de 20 e 30 anos, por tráfico de drogas, na tarde de quinta-feira (8), em Três Lagoas. As ocorrências foram simultâneas e interligadas, sendo uma consequência direta da outra.
A primeira intervenção aconteceu nas imediações do Terminal Rodoviário de Três Lagoas, após a Força Tática receber denúncia sobre a entrega de entorpecentes realizada por um motociclista. Durante o monitoramento, os policiais tentaram realizar a abordagem, porém o suspeito fugiu, dando início a um acompanhamento tático por diversas vias da cidade, com manobras perigosas e desobediência às normas de trânsito.
Após ser alcançado, o homem, de 20 anos, foi abordado e com ele foram encontradas quantias em dinheiro fracionado, além de outros indícios relacionados ao tráfico. Questionado, ele confessou ter acabado de repassar drogas a um passageiro que havia embarcado em um ônibus com destino ao município de Inocência (MS).
Diante das informações, a Força Tática acionou imediatamente a Polícia Militar Rodoviária, que realizou a abordagem do ônibus na rodovia MS-112. Durante a fiscalização, os policiais identificaram um passageiro de 30 anos que apresentou comportamento suspeito e tentou se desfazer do entorpecente no banheiro do veículo. No local, foram localizadas porções de substância análoga à cocaína e ao crack.
O suspeito confessou que transportava a droga para comercialização em outra cidade e que o entorpecente havia sido adquirido com o homem preso momentos antes pela Força Tática. Em continuidade às diligências, os policiais retornaram ao endereço indicado pelo primeiro autor, onde localizaram uma grande quantidade de drogas, incluindo mais de 300 gramas de crack, além de maconha, dinheiro em espécie e materiais utilizados para o preparo e fracionamento dos entorpecentes.
Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Três Lagoas, onde permaneceram à disposição da Justiça. A Polícia Militar destacou que a ação demonstra a eficiência do trabalho integrado entre as unidades, reforçando o combate ao tráfico de drogas na região.