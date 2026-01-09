Ação conjunta Força Tática e PMRv termina com dupla presa por tráfico de drogas

Uma ação integrada entre a Polícia Militar Rodoviária e a Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens, de 20 e 30 anos, por tráfico de drogas, na tarde de quinta-feira (8), em Três Lagoas. As ocorrências foram simultâneas e interligadas, sendo uma consequência direta da outra.

A primeira intervenção aconteceu nas imediações do Terminal Rodoviário de Três Lagoas, após a Força Tática receber denúncia sobre a entrega de entorpecentes realizada por um motociclista. Durante o monitoramento, os policiais tentaram realizar a abordagem, porém o suspeito fugiu, dando início a um acompanhamento tático por diversas vias da cidade, com manobras perigosas e desobediência às normas de trânsito.

Após ser alcançado, o homem, de 20 anos, foi abordado e com ele foram encontradas quantias em dinheiro fracionado, além de outros indícios relacionados ao tráfico. Questionado, ele confessou ter acabado de repassar drogas a um passageiro que havia embarcado em um ônibus com destino ao município de Inocência (MS).