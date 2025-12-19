Veículos de Comunicação
Início Polícia

"OLHA O POSTE"

Acidente entre carro e caminhonete causa danos materiais no bairro Interlagos

Colisão ocorreu em cruzamento da avenida Filinto Müller e atingiu poste de monitoramento

Alfredo Neto

Sem funcionar, câmera não registrou o acidente e imagens poderiam auxiliar na solução do caso. Foto: Alfredo Neto/RCN67.
Sem funcionar, câmera não registrou o acidente e imagens poderiam auxiliar na solução do caso. Foto: Alfredo Neto/RCN67.

Um acidente de trânsito sem vítimas foi registrado na manhã desta sexta-feira (19), no cruzamento da avenida Filinto Müller com a rua Egydio Thomé, no bairro Interlagos, em Três Lagoas.

A Polícia Militar, por meio da Rádio Patrulha, atendeu inicialmente a ocorrência e solicitou apoio do Pelotão de Trânsito ao constatar que um veículo GM Prisma e uma caminhonete GM S10 estavam danificados. Um poste pertencente ao poder público municipal, utilizado como suporte para câmeras de monitoramento viário, também foi atingido durante a colisão.

Em contato com os condutores, ambos alegaram que o outro teria avançado o sinal vermelho no cruzamento. Como não houve feridos, não foi necessária a presença de equipe de resgate.

Devido aos danos causados ao patrimônio público, foi realizado o registro da ocorrência para as providências administrativas cabíveis. A Polícia Militar orientou os envolvidos a registrarem boletim de ocorrência pela internet e, caso não haja acordo quanto ao ressarcimento dos prejuízos, a buscarem a Justiça para solução do conflito.

Câmeras nem chegaram a entrar em funcionamento, após denúncias de irregularidades na licitação e medida judicial investigativa para apurar suspeitas de irregularidades na contratação dos serviços e falta de utilização das mesmas, deixam forças policiais e poder público sem imagens que poderiam auxiliar no combate a crimes e acidentes.

