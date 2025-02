Acusados de furtar no Guanabara trio é agredido por grupo de pessoas

Três usuários de drogas foram agredidos na noite desta segunda-feira (23) após serem acusados de praticar furtos na região do bairro Guanabara, na zona sul de Três Lagoas (MS).

Por volta das 21h30, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram acionados para comparecer às proximidades do Crase Coração de Mãe, na Avenida Clodoaldo Garcia, onde uma pessoa teria sido linchada.

No local, os policiais encontraram um homem de 28 anos com um forte sangramento na cabeça. Ele relatou que foi agredido junto com um amigo e uma mulher por um grupo de pessoas, depois que o colega teria furtado algumas residências no bairro Guanabara.