Adolescente de 15 anos é apreendido por tráfico de drogas em Três Lagoas

Um adolescente de 15 anos foi apreendido em flagrante na manhã desta terça-feira (2), em Três Lagoas (MS), durante ação da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil. Ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e outros atos infracionais.

De acordo com a polícia, o jovem já vinha sendo monitorado por investigadores da SIG e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) devido ao seu histórico de participação em crimes como tráfico de entorpecentes, tentativa de homicídio, furto e receptação.

Durante diligências na residência do adolescente, os policiais encontraram 21 porções de maconha, já embaladas e prontas para comercialização. Questionado, ele confessou que a droga seria destinada à venda.