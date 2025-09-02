Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Polícia

INFRATOR

Adolescente de 15 anos é apreendido por tráfico de drogas em Três Lagoas

Menor foi apreendido e denúncias podem ser feitas anonimamente

Alfredo Neto

Adolescente de 15 anos é apreendido por tráfico de drogas em Três Lagoas

Um adolescente de 15 anos foi apreendido em flagrante na manhã desta terça-feira (2), em Três Lagoas (MS), durante ação da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil. Ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e outros atos infracionais.

De acordo com a polícia, o jovem já vinha sendo monitorado por investigadores da SIG e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) devido ao seu histórico de participação em crimes como tráfico de entorpecentes, tentativa de homicídio, furto e receptação.

Durante diligências na residência do adolescente, os policiais encontraram 21 porções de maconha, já embaladas e prontas para comercialização. Questionado, ele confessou que a droga seria destinada à venda.

Notícias Relacionadas

O delegado responsável determinou a apreensão em flagrante do menor, que foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), ficando à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça o pedido de apoio da população três-lagoense com informações que possam ajudar na investigação e localização de criminosos foragidos. As denúncias podem ser feitas pelos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp), com garantia de sigilo e anonimato.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos