Adolescente de 15 anos é apreendido por tráfico de drogas em Três Lagoas

Um adolescente de 15 anos foi apreendido em flagrante na manhã desta terça-feira (2), em Três Lagoas (MS), durante ação da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil. Ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e outros atos infracionais.
De acordo com a polícia, o jovem já vinha sendo monitorado por investigadores da SIG e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) devido ao seu histórico de participação em crimes como tráfico de entorpecentes, tentativa de homicídio, furto e receptação.
Durante diligências na residência do adolescente, os policiais encontraram 21 porções de maconha, já embaladas e prontas para comercialização. Questionado, ele confessou que a droga seria destinada à venda.
O delegado responsável determinou a apreensão em flagrante do menor, que foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), ficando à disposição da Justiça.
A Polícia Civil reforça o pedido de apoio da população três-lagoense com informações que possam ajudar na investigação e localização de criminosos foragidos. As denúncias podem ser feitas pelos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp), com garantia de sigilo e anonimato.