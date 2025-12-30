Agiota colombiano morre ao "cair" de ponte sobre o rio Paraná

O corpo do colombiano Kevin Andres Lezcano Arenas, de 21 anos, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (29) no Rio Paraná, na região da Vila de Jupiá, em Três Lagoas (MS).
O caso foi registrado como morte por causa indeterminada, sem indícios iniciais de crime, e é investigado pela Polícia Civil. Conforme informações oficiais e extraoficiais apuradas no boletim de ocorrência, Kevin estava no local na tarde e noite de domingo (28), consumindo bebidas alcoólicas sobre uma ponte de ferro abandonada, conhecida como Ponte do Jupiá, juntamente com o amigo Jon Estevan Arias.
Ambos são de nacionalidade colombiana.Por volta das 23h20, Jon foi encontrado inconsciente sobre uma muralha de pedras do rio por pescadores da região. Ele foi socorrido inicialmente até a UPA e, em seguida, encaminhado ao Hospital Auxiliadora.
Em relato à polícia, Jon afirmou que ingeriam bebida alcoólica sobre a ponte quando tentou descer por uma corda de sustentação, que acabou se rompendo. Com a queda, ele bateu a cabeça, perdeu a consciência e só recobrou os sentidos durante o trajeto ao hospital.
Após o acidente, Kevin permaneceu sobre a ponte e não foi mais visto. O desaparecimento levou o Corpo de Bombeiros a iniciar buscas, que resultaram na localização do corpo do jovem na tarde desta segunda-feira, próximo ao local onde ocorreu o acidente.
A perícia técnica e a Polícia Civil estiveram na área para os procedimentos de praxe.Ainda segundo o registro policial, a motocicleta da vítima, uma Honda 160, ano 2024, foi encontrada no local, e o telefone celular de Kevin continuava recebendo ligações e mensagens.
Um amigo dos envolvidos compareceu ao local, reconheceu o corpo e informou às autoridades que o trio veio da Colômbia e residia em Três Lagoas, onde atuavam emprestando dinheiro a comerciantes. A Polícia Civil instaurou inquérito para esclarecer as circunstâncias da morte e concluir a investigação.
No local, nosso repórter acompanhou o trabalho da Polícia Civil, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros e fez contato com o amigo de Kevin, que afirmou terem vindos da Colômbia, contratados para realizar empréstimos e cobranças a comerciantes.
Ainda no local foi avistado alguns apetrechos que seriam de Jon e Kevin, e estavam sobre o aterro de pedras às margens das comportas da Usina Hidroelétrica Três Gargantas (HTG).