Jovem é preso após jogar feto em área de mata em Três Lagoas

Na noite desta terça-feira (16), a Polícia Militar foi acionada pelo Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas, após uma jovem de 18 anos dar entrada na unidade em decorrência da prática de aborto.
De acordo com informações da PM, a jovem relatou que engravidou do namorado, de 19 anos, e que, por dificuldades financeiras — já que ele trabalha como jovem aprendiz em uma fábrica —, o casal decidiu interromper a gestação. Para isso, adquiriram um medicamento pela internet, utilizado de forma ilegal para provocar o aborto.
Após ingerir o medicamento e expelir o feto, a jovem pediu que o namorado desse destino ao corpo. O rapaz, então, levou o feto, um menino de aproximadamente 13 semanas e meia de gestação, com cerca de 17 centímetros de comprimento, até uma área de mata próxima a uma antiga fábrica de cabos de cobre, no Distrito Industrial, onde o abandonou dentro de sacolas plásticas.
O jovem foi localizado, preso em flagrante e levou os policiais até o local. A área foi preservada até a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil. O feto foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL).
A jovem permanece internada no hospital, sob escolta policial. Assim que receber alta, deverá ser encaminhada à delegacia para responder pelo crime de aborto. Já o namorado responderá por aborto e ocultação de cadáver.