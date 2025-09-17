Jovem é preso após jogar feto em área de mata em Três Lagoas

Na noite desta terça-feira (16), a Polícia Militar foi acionada pelo Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas, após uma jovem de 18 anos dar entrada na unidade em decorrência da prática de aborto.

De acordo com informações da PM, a jovem relatou que engravidou do namorado, de 19 anos, e que, por dificuldades financeiras — já que ele trabalha como jovem aprendiz em uma fábrica —, o casal decidiu interromper a gestação. Para isso, adquiriram um medicamento pela internet, utilizado de forma ilegal para provocar o aborto.

Após ingerir o medicamento e expelir o feto, a jovem pediu que o namorado desse destino ao corpo. O rapaz, então, levou o feto, um menino de aproximadamente 13 semanas e meia de gestação, com cerca de 17 centímetros de comprimento, até uma área de mata próxima a uma antiga fábrica de cabos de cobre, no Distrito Industrial, onde o abandonou dentro de sacolas plásticas.