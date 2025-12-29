Veículos de Comunicação
Início Polícia

RECUPERADO

Batalhão de Polícia Militar Rural recupera trator furtado em Selvíria

Policiamento no campo se faz essencial com aumento de criminosos que buscam cada vez mais a distância das cidades para cometer crimes

Alfredo Neto

Crescente os crimes no campo devido a modernização e evidente crescimento de investimentos tem levado o Governo de MS a investir em segurança pública especializada para reduzir os índices de criminalidade: Divulgação/BPMR
Crescente os crimes no campo devido a modernização e evidente crescimento de investimentos tem levado o Governo de MS a investir em segurança pública especializada para reduzir os índices de criminalidade: Divulgação/BPMR

O Batalhão de Polícia Militar Rural recuperou, na tarde de sexta-feira (26), um trator furtado em uma área rural do município de Selvíria. A ação integra o trabalho de combate aos crimes patrimoniais no campo, voltado à proteção de produtores e empresas do setor agrícola.

Conforme a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que o maquinário estaria escondido em uma plantação de eucaliptos, às margens da rodovia MS-112. Durante diligências na região indicada, os policiais localizaram o trator oculto em meio à vegetação.

O equipamento, da marca John Deere e avaliado em alto valor, foi reconhecido pela vítima como sendo o mesmo furtado anteriormente. Representantes da empresa proprietária acompanharam a ocorrência e confirmaram a identificação do bem.

Após os procedimentos legais, o trator foi removido por um caminhão-prancha e encaminhado para local seguro. A Polícia Militar destacou que ações como essa reforçam a presença do policiamento rural e o enfrentamento aos crimes que afetam o agronegócio em Mato Grosso do Sul.

