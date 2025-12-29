Batalhão de Polícia Militar Rural recupera trator furtado em Selvíria

O Batalhão de Polícia Militar Rural recuperou, na tarde de sexta-feira (26), um trator furtado em uma área rural do município de Selvíria. A ação integra o trabalho de combate aos crimes patrimoniais no campo, voltado à proteção de produtores e empresas do setor agrícola.

Conforme a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que o maquinário estaria escondido em uma plantação de eucaliptos, às margens da rodovia MS-112. Durante diligências na região indicada, os policiais localizaram o trator oculto em meio à vegetação.