Batalhão de Polícia Militar Rural recupera trator furtado em Selvíria

O Batalhão de Polícia Militar Rural recuperou, na tarde de sexta-feira (26), um trator furtado em uma área rural do município de Selvíria. A ação integra o trabalho de combate aos crimes patrimoniais no campo, voltado à proteção de produtores e empresas do setor agrícola.
Conforme a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que o maquinário estaria escondido em uma plantação de eucaliptos, às margens da rodovia MS-112. Durante diligências na região indicada, os policiais localizaram o trator oculto em meio à vegetação.
O equipamento, da marca John Deere e avaliado em alto valor, foi reconhecido pela vítima como sendo o mesmo furtado anteriormente. Representantes da empresa proprietária acompanharam a ocorrência e confirmaram a identificação do bem.
Após os procedimentos legais, o trator foi removido por um caminhão-prancha e encaminhado para local seguro. A Polícia Militar destacou que ações como essa reforçam a presença do policiamento rural e o enfrentamento aos crimes que afetam o agronegócio em Mato Grosso do Sul.