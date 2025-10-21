Briga entre casal termina em morte no Jardim Imperial

Uma discussão entre um casal de mulheres terminou em tragédia na tarde desta terça-feira (21) no bairro Jardim Imperial, em Três Lagoas.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que ouviram gritos e relataram uma briga entre duas mulheres em uma residência localizada na Rua Pingo de Ouro. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram moradores que indicaram onde o desentendimento havia ocorrido.

Dentro do imóvel, a vítima Soleni Aparecida Corrêa, de 46 anos, já estava sem vida. Segundo informações apuradas no local, a suspeita, identificada pelo nome social Lau, de 43 anos, havia deixado a residência, mas pouco tempo depois ligou para a polícia informando sua localização e manifestando o desejo de se entregar.

Aos militares, Lau relatou ser natural de Corumbá e que estava em Três Lagoas há poucos dias. De acordo com sua versão, a discussão entre as duas teria se intensificado, e Soleni teria partido para a agressão física.