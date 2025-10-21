Veículos de Comunicação
Início Polícia

FEMINICÍDIO

Briga entre casal termina em morte no Jardim Imperial

Mulher é encontrada sem vida após desentendimento com companheira; autora se entregou à polícia e confessou o crime

Alfredo Neto

Mulher é encontrada sem vida após desentendimento com companheira; autora se entregou à polícia e confessou o crime

Uma discussão entre um casal de mulheres terminou em tragédia na tarde desta terça-feira (21) no bairro Jardim Imperial, em Três Lagoas.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que ouviram gritos e relataram uma briga entre duas mulheres em uma residência localizada na Rua Pingo de Ouro. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram moradores que indicaram onde o desentendimento havia ocorrido.

Dentro do imóvel, a vítima Soleni Aparecida Corrêa, de 46 anos, já estava sem vida. Segundo informações apuradas no local, a suspeita, identificada pelo nome social Lau, de 43 anos, havia deixado a residência, mas pouco tempo depois ligou para a polícia informando sua localização e manifestando o desejo de se entregar.

Aos militares, Lau relatou ser natural de Corumbá e que estava em Três Lagoas há poucos dias. De acordo com sua versão, a discussão entre as duas teria se intensificado, e Soleni teria partido para a agressão física.

Lau afirmou que, ao tentar se defender, pegou uma faca, mas acabou desarmada durante a briga. Em seguida, ambas entraram em luta corporal, e Lau teria derrubado Soleni ao chão, sufocando-a até a morte.O Samu foi acionado e constatou o óbito, encontrando ferimentos superficiais no corpo da vítima.

A equipe médica apontou que a causa mais provável da morte seria asfixia mecânica, embora uma morte súbita relacionada a problemas cardíacos — condição que, segundo vizinhos, a vítima possuía — também não esteja descartada.Equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e da Perícia Criminal compareceram ao local para realizar os levantamentos iniciais.

O corpo de Soleni foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL)para exame necroscópico.Lau foi presa e encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como feminicídio. A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias do crime.

