BRIGA ENTRE VIZINHOS TERMINA EM TIROS NA VILA HARO

A Força Tática da Polícia Militar prendeu um homem por disparos de arma de fogo na noite desta sexta-feira (2), após uma briga entre vizinhos no bairro Vila Haro, em Três Lagoas (MS).

Segundo as informações apuradas no local, tudo teria começado após adolescentes, filhos dos adultos envolvidos, entrarem em briga. Os pais de ambos também teriam discutido, e a situação saiu do controle.