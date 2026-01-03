BRIGA ENTRE VIZINHOS TERMINA EM TIROS NA VILA HARO

A Força Tática da Polícia Militar prendeu um homem por disparos de arma de fogo na noite desta sexta-feira (2), após uma briga entre vizinhos no bairro Vila Haro, em Três Lagoas (MS).
Segundo as informações apuradas no local, tudo teria começado após adolescentes, filhos dos adultos envolvidos, entrarem em briga. Os pais de ambos também teriam discutido, e a situação saiu do controle.
Durante a confusão, o pai de uma das adolescentes envolvidas teria efetuado dois disparos para o alto com uma arma de fogo artesanal, conhecida como “trabuco”, sem ferir ninguém e segundo ele, para apartar as mulheres.
A Força Tática da Polícia Militar esteve no local e, após a troca de acusações entre as partes, conduziu o homem proprietário da arma de fogo, a esposa dele e a mãe do segundo adolescente envolvido na situação.