Carro furtado em Bataguassu é apreendido em Três Lagoas

Durante patrulhamento realizado na tarde desta quinta-feira (20), uma ação conjunta entre a Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar e a equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) resultou na localização de um veículo com registro de furto no Residencial Novo Oeste, em Três Lagoas.

Segundo informações da PM, a ocorrência foi registrada por volta das 16h30, durante abordagens no âmbito da “Operação Corpus Christi”. O Fiat Uno, de placas BME-8766, estava estacionado de maneira suspeita nas imediações do bloco Ema, o que chamou a atenção dos policiais.