Confusão entre ex-casal em via pública marca o primeiro barraco de 2026 em Três Lagoas

As primeiras horas de 2026 começaram agitadas em Três Lagoas. Uma confusão foi registrada em via pública, em frente a um estabelecimento de entretenimento, e acabou chamando a atenção de quem estava por perto.

De acordo com as informações, a briga teria envolvido um ex-casal e que terminou envolvendo outras pessoas. O desentendimento virou troca de agressões logo no início do Ano Novo e rendeu o primeiro “barraco” de 2026. A cena foi filmada por populares e rapidamente passou a circular nas redes sociais.

Nas imagens, dá para ver que a confusão aconteceu do lado de fora do local, em plena via pública, sem qualquer responsabilidade do estabelecimento pelas atitudes dos envolvidos. Mesmo assim, homens que aparentam ser seguranças tentaram intervir para separar os ânimos e evitar que a situação fugisse ainda mais do controle.