Polícia

POLÍCIA

Conveniência de Ponta Porã utilizada como fachada de fábrica clandestina de bebidas em Terenos é fiscalizada

CNPJ da conveniência estaria sendo utilizado pela fábrica de bebidas interditada em Terenos

Arthur Ayres

Polícia Civil deu continuidade as investigações da Operação Metanol - Foto: Divulgação/ Polícia Civil
Polícia Civil deu continuidade as investigações da Operação Metanol - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Na manhã desta sexta-feira (14), a Polícia Civil deu continuidade as investigações da Operação Metanol, em Ponta Porã. Dada em relação à fábrica de bebidas interditada no último dia 6, em Terenos, a fiscalização foi realizada no estabelecimento empresarial, na Rua dos Cientistas, bairro Jardim Ivone, em Ponta Porã.

Com o objetivo de verificar, qual seria a ligação da conveniência em questão, com a produção e comercialização das bebidas alcoólicas que foram produzidas na fábrica de Terenos. Foram constatadas irregularidades, uma vez que foram encontrados durante a fiscalização na fábrica, pedidos de venda dos produtos apreendidos na conveniência de Ponta Porã.

O CNPJ da conveniência estaria sendo utilizado pela fábrica de Terenos, o que demonstra a má-fé da empresa em fraudar notas fiscais e a rotulagem das bebidas produzidas.

Apenas uma vendedora se encontrava no local durante a fiscalização. A vendedora informou quem seria o real proprietário, que deve ser intimado para prestar esclarecimentos.

No local foram localizadas 58 unidades de garrafas de coquetel alcoólico da marca Shirlof, a mesma marca produzida na fábrica de Terenos, que estavam expostas à venda. As investigações vão continuar para que o fornecedor do álcool na fabricação de bebidas seja encontrado.

A fiscalização foi concretizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo – DECON, em ação conjunta com a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã e fiscais da Vigilância Sanitária e do PROCON do município.

