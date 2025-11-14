Conveniência de Ponta Porã utilizada como fachada de fábrica clandestina de bebidas em Terenos é fiscalizada

Na manhã desta sexta-feira (14), a Polícia Civil deu continuidade as investigações da Operação Metanol, em Ponta Porã. Dada em relação à fábrica de bebidas interditada no último dia 6, em Terenos, a fiscalização foi realizada no estabelecimento empresarial, na Rua dos Cientistas, bairro Jardim Ivone, em Ponta Porã.

Com o objetivo de verificar, qual seria a ligação da conveniência em questão, com a produção e comercialização das bebidas alcoólicas que foram produzidas na fábrica de Terenos. Foram constatadas irregularidades, uma vez que foram encontrados durante a fiscalização na fábrica, pedidos de venda dos produtos apreendidos na conveniência de Ponta Porã.

O CNPJ da conveniência estaria sendo utilizado pela fábrica de Terenos, o que demonstra a má-fé da empresa em fraudar notas fiscais e a rotulagem das bebidas produzidas.