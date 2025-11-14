Conveniência de Ponta Porã utilizada como fachada de fábrica clandestina de bebidas em Terenos é fiscalizada

Na manhã desta sexta-feira (14), a Polícia Civil deu continuidade as investigações da Operação Metanol, em Ponta Porã. Dada em relação à fábrica de bebidas interditada no último dia 6, em Terenos, a fiscalização foi realizada no estabelecimento empresarial, na Rua dos Cientistas, bairro Jardim Ivone, em Ponta Porã.
Com o objetivo de verificar, qual seria a ligação da conveniência em questão, com a produção e comercialização das bebidas alcoólicas que foram produzidas na fábrica de Terenos. Foram constatadas irregularidades, uma vez que foram encontrados durante a fiscalização na fábrica, pedidos de venda dos produtos apreendidos na conveniência de Ponta Porã.
O CNPJ da conveniência estaria sendo utilizado pela fábrica de Terenos, o que demonstra a má-fé da empresa em fraudar notas fiscais e a rotulagem das bebidas produzidas.
Apenas uma vendedora se encontrava no local durante a fiscalização. A vendedora informou quem seria o real proprietário, que deve ser intimado para prestar esclarecimentos.
No local foram localizadas 58 unidades de garrafas de coquetel alcoólico da marca Shirlof, a mesma marca produzida na fábrica de Terenos, que estavam expostas à venda. As investigações vão continuar para que o fornecedor do álcool na fabricação de bebidas seja encontrado.
A fiscalização foi concretizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo – DECON, em ação conjunta com a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã e fiscais da Vigilância Sanitária e do PROCON do município.