Corpo de mulher é encontrado em calçada no bairro Oiti e Polícia Civil investiga o caso

O corpo de uma mulher foi encontrado na tarde desta terça-feira (6) sobre uma calçada no bairro Oiti, na região Norte de Três Lagoas.

De acordo com as informações apuradas no local, a vítima estava sem documentos e aparentava ter entre 35 e 45 anos. Moradores relataram que ela possivelmente era usuária de drogas e estaria em situação de rua. O corpo foi localizado já sem sinais vitais, e populares acionaram o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constataram o óbito.

Após a confirmação da morte, a Polícia Militar foi chamada, e uma equipe da Força Tática realizou o isolamento da área para preservação do local até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.