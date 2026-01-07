Corpo de mulher é encontrado em calçada no bairro Oiti e Polícia Civil investiga o caso

O corpo de uma mulher foi encontrado na tarde desta terça-feira (6) sobre uma calçada no bairro Oiti, na região Norte de Três Lagoas.
De acordo com as informações apuradas no local, a vítima estava sem documentos e aparentava ter entre 35 e 45 anos. Moradores relataram que ela possivelmente era usuária de drogas e estaria em situação de rua. O corpo foi localizado já sem sinais vitais, e populares acionaram o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constataram o óbito.
Após a confirmação da morte, a Polícia Militar foi chamada, e uma equipe da Força Tática realizou o isolamento da área para preservação do local até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.
Segundo as primeiras informações, não havia sinais evidentes de violência que indicassem, de forma imediata, a participação de terceiros. No entanto, foi observada uma marca na região do pescoço da vítima, o que levou as autoridades a não descartarem nenhuma hipótese neste momento.
A mulher vestia shorts e uma blusa e foi encontrada caída de costas, com o abdômen voltado para cima. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), onde será submetido a exames necroscópicos que irão apontar a causa da morte.
A Polícia Civil informou que, apesar de comentários levantarem a possibilidade de feminicídio, até o momento não há indícios suficientes que confirmem essa linha investigativa. O caso segue sendo apurado como morte a esclarecer, sob responsabilidade da 1ª Delegacia de Polícia Civil, aguardando o laudo oficial do IMOL para definição dos próximos encaminhamentos da investigação.