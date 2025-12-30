Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Polícia

BALANÇO

DAM divulga balanço 2025 e 84 agressores foram presos até o dia 29/12 fechamento do balanço

Em 10 anos 27 mulheres morreram nas mãos de assassinos que por um tempo juraram "amor eterno"

Alfredo Neto

Mesmo com eficiência em elucidado de crimes contra mulheres, DAM busca a redução consideráveis de futuras vítimas de crimes de violência doméstica: Alfredo Neto/RCN67
Mesmo com eficiência em elucidado de crimes contra mulheres, DAM busca a redução consideráveis de futuras vítimas de crimes de violência doméstica: Alfredo Neto/RCN67

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), informou que, de 1º de janeiro até 29 de dezembro de 2025, foram realizados 880 atendimentos a mulheres vítimas de violência doméstica em Três Lagoas (MS).

De acordo com nota da Delegacia Regional de Polícia Civil, ao longo de 2025 foram instaurados 1.356 procedimentos policiais e concluídas 2.504 investigações. Ainda conforme os dados da DAM, 84 prisões em flagrante por crimes praticados contra mulheres foram efetuadas no período.

A delegacia especializada também destacou que encerra o ano com 53 inquéritos em andamento. Em comparação com 2024, quando foram abertos 795 inquéritos, o número representa uma redução de 93,4% nos novos inquéritos instaurados em 2025.

Apesar da redução dos indicadores, Três Lagoas segue registrando casos recorrentes de violência contra a mulher. A maioria das ocorrências envolve companheiros ou ex-companheiros, muitas vezes motivadas pelo consumo de álcool ou pela não aceitação do fim do relacionamento, resultando em agressões físicas, psicológicas e ameaças.

Notícias Relacionadas

Em relação aos feminicídios, o município apresentou uma redução expressiva. Em 2025, houve apenas um registro oficial, acompanhado de perto pela reportagem. A vítima foi Solene Aparecida Ferreira Corrêa, de 46 anos, morta durante uma briga no bairro Jardim Imperial, no dia 21 de outubro. A suspeita, companheira da vítima, de 43 anos, deixou o local inicialmente, mas posteriormente entrou em contato com a polícia, informou sua localização e se entregou.

Segundo o relato prestado às autoridades, a discussão evoluiu para confronto físico. O Samu foi acionado e constatou o óbito no local. O caso foi registrado como feminicídio e segue sob os trâmites legais.

Dados do Monitor da Violência Contra as Mulheres, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), apontam que Três Lagoas registrou 27 feminicídios entre 2015 e 2025.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos