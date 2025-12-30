DAM divulga balanço 2025 e 84 agressores foram presos até o dia 29/12 fechamento do balanço

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), informou que, de 1º de janeiro até 29 de dezembro de 2025, foram realizados 880 atendimentos a mulheres vítimas de violência doméstica em Três Lagoas (MS).
De acordo com nota da Delegacia Regional de Polícia Civil, ao longo de 2025 foram instaurados 1.356 procedimentos policiais e concluídas 2.504 investigações. Ainda conforme os dados da DAM, 84 prisões em flagrante por crimes praticados contra mulheres foram efetuadas no período.
A delegacia especializada também destacou que encerra o ano com 53 inquéritos em andamento. Em comparação com 2024, quando foram abertos 795 inquéritos, o número representa uma redução de 93,4% nos novos inquéritos instaurados em 2025.
Apesar da redução dos indicadores, Três Lagoas segue registrando casos recorrentes de violência contra a mulher. A maioria das ocorrências envolve companheiros ou ex-companheiros, muitas vezes motivadas pelo consumo de álcool ou pela não aceitação do fim do relacionamento, resultando em agressões físicas, psicológicas e ameaças.
Em relação aos feminicídios, o município apresentou uma redução expressiva. Em 2025, houve apenas um registro oficial, acompanhado de perto pela reportagem. A vítima foi Solene Aparecida Ferreira Corrêa, de 46 anos, morta durante uma briga no bairro Jardim Imperial, no dia 21 de outubro. A suspeita, companheira da vítima, de 43 anos, deixou o local inicialmente, mas posteriormente entrou em contato com a polícia, informou sua localização e se entregou.
Segundo o relato prestado às autoridades, a discussão evoluiu para confronto físico. O Samu foi acionado e constatou o óbito no local. O caso foi registrado como feminicídio e segue sob os trâmites legais.
Dados do Monitor da Violência Contra as Mulheres, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), apontam que Três Lagoas registrou 27 feminicídios entre 2015 e 2025.