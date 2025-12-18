Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Polícia

NINGUÉM VIU?

Oito presos fogem da Colônia Penal de Três Lagoas; dois já foram recapturados

Evasão ocorreu durante a madrugada após danos na cela; detentos retornam ao sistema fechado

Alfredo Neto

Agepen informou que o caso segue sendo apurado e dois dos evadidos foram apreendidos e reconduzidos as celas nesta quinta-feira. Foto: Reprodução/TVC HD.
Agepen informou que o caso segue sendo apurado e dois dos evadidos foram apreendidos e reconduzidos as celas nesta quinta-feira. Foto: Reprodução/TVC HD.

Oito detentos fugiram da Colônia Penal Industrial Paracelso de Lima Vieira Jesus, em Três Lagoas, durante a madrugada desta quarta-feira (17). A evasão foi confirmada pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e ocorreu por volta da meia-noite.

Segundo a Agepen, os internos danificaram as grades da porta da cela disciplinar, o que possibilitou a fuga. Assim que o fato foi constatado, a direção da unidade adotou imediatamente todas as providências administrativas e operacionais, acionando as forças de segurança e comunicando oficialmente a ocorrência às autoridades competentes e ao Poder Judiciário.

As imagens do sistema de monitoramento eletrônico estão sendo analisadas e um procedimento interno foi instaurado para apurar as circunstâncias da evasão.

Notícias Relacionadas

Ainda de acordo com a Agepen, dois dos foragidos já foram localizados e recapturados. Eles aguardam regresso ao sistema fechado, sendo encaminhados para uma penitenciária de segurança média. Os demais internos continuam sendo procurados.

A Agência esclareceu que a unidade funciona em regime semiaberto, conforme previsto na Lei de Execução Penal, modelo que possui estrutura de segurança reduzida, sem vigilância armada permanente e com maior ênfase na autodisciplina e responsabilidade do custodiado.

A Agepen reforçou que segue cumprindo rigorosamente a legislação e adotando medidas para garantir a ordem, a segurança institucional e o acompanhamento das pessoas privadas de liberdade sob sua custódia.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos