Oito presos fogem da Colônia Penal de Três Lagoas; dois já foram recapturados

Oito detentos fugiram da Colônia Penal Industrial Paracelso de Lima Vieira Jesus, em Três Lagoas, durante a madrugada desta quarta-feira (17). A evasão foi confirmada pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e ocorreu por volta da meia-noite.

Segundo a Agepen, os internos danificaram as grades da porta da cela disciplinar, o que possibilitou a fuga. Assim que o fato foi constatado, a direção da unidade adotou imediatamente todas as providências administrativas e operacionais, acionando as forças de segurança e comunicando oficialmente a ocorrência às autoridades competentes e ao Poder Judiciário.

As imagens do sistema de monitoramento eletrônico estão sendo analisadas e um procedimento interno foi instaurado para apurar as circunstâncias da evasão.