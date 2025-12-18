Oito presos fogem da Colônia Penal de Três Lagoas; dois já foram recapturados

Oito detentos fugiram da Colônia Penal Industrial Paracelso de Lima Vieira Jesus, em Três Lagoas, durante a madrugada desta quarta-feira (17). A evasão foi confirmada pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e ocorreu por volta da meia-noite.
Segundo a Agepen, os internos danificaram as grades da porta da cela disciplinar, o que possibilitou a fuga. Assim que o fato foi constatado, a direção da unidade adotou imediatamente todas as providências administrativas e operacionais, acionando as forças de segurança e comunicando oficialmente a ocorrência às autoridades competentes e ao Poder Judiciário.
As imagens do sistema de monitoramento eletrônico estão sendo analisadas e um procedimento interno foi instaurado para apurar as circunstâncias da evasão.
Ainda de acordo com a Agepen, dois dos foragidos já foram localizados e recapturados. Eles aguardam regresso ao sistema fechado, sendo encaminhados para uma penitenciária de segurança média. Os demais internos continuam sendo procurados.
A Agência esclareceu que a unidade funciona em regime semiaberto, conforme previsto na Lei de Execução Penal, modelo que possui estrutura de segurança reduzida, sem vigilância armada permanente e com maior ênfase na autodisciplina e responsabilidade do custodiado.
A Agepen reforçou que segue cumprindo rigorosamente a legislação e adotando medidas para garantir a ordem, a segurança institucional e o acompanhamento das pessoas privadas de liberdade sob sua custódia.