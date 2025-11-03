Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Polícia

Polícia

DOF apreende mais de 300 quilos de drogas em Ponta Porã

Kátia Kuratone

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 720 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã. (Divulgação/DOF)
O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 720 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã. (Divulgação/DOF)

Mais de 300 quilos de maconha e skunk, que eram transportados em um Fiat Pálio conduzido por um homem, de 27 anos, foram apreendidos por Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na última sexta-feira (31), em Ponta Porã – cidade localizada a 120 km de Dourados.

Os militares faziam bloqueio na MS-386, entre Ponta Porã e Aral Moreira, quando abordaram o veículo. Em vistoria, foram encontrados diversos fardos de maconha, que após a pesagem totalizaram 300 quilos do entorpecente, além de 5,4 quilos de skunk.

Questionado, o condutor afirmou que pegou as drogas em Aral Moreira e levaria até Ponta Porã, onde receberia R$ 1 mil pelo transporte. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 720 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos