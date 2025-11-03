DOF apreende mais de 300 quilos de drogas em Ponta Porã

Mais de 300 quilos de maconha e skunk, que eram transportados em um Fiat Pálio conduzido por um homem, de 27 anos, foram apreendidos por Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na última sexta-feira (31), em Ponta Porã – cidade localizada a 120 km de Dourados.

Os militares faziam bloqueio na MS-386, entre Ponta Porã e Aral Moreira, quando abordaram o veículo. Em vistoria, foram encontrados diversos fardos de maconha, que após a pesagem totalizaram 300 quilos do entorpecente, além de 5,4 quilos de skunk.

Questionado, o condutor afirmou que pegou as drogas em Aral Moreira e levaria até Ponta Porã, onde receberia R$ 1 mil pelo transporte. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 720 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.