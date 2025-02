Duas pessoas ficam feridas em colisão entre motos na Vila Nova

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (21), na rua João Carrato, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas. O incidente ocorreu por volta das 8h45 e envolveu duas motos que seguiam no mesmo sentido da via, que é de mão única.

De acordo com os relatos dos envolvidos, a vítima que pilotava uma moto Honda Bis seguia no sentido centro-bairro, quando foi fechada por uma Honda Bros, que estava à frente, também no mesmo sentido. O piloto da moto Honda Bros afirmou que seguia pela faixa da direita e, ao se aproximar do cruzamento com a rua Eurídice Chagas Cruz, fez uma mudança de faixa da direita para a esquerda, não percebendo a aproximação da Honda Bis. Com isso, o piloto da Honda Bis não conseguiu parar a tempo e colidiu com a traseira da Honda Bros.