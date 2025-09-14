Familia identifica corpo e buscas por Luiz Fernando chegam ao fim

A família de Luiz Fernando Perez Vieira, de 40 anos, morador de Água Clara, confirmou neste domingo (14) que o corpo encontrado em avançado estado de decomposição na região da Cascalheira, às margens do rio Paraná, em Três Lagoas, é do paciente que estava desaparecido desde o fim de agosto.
Luiz Fernando havia deixado o Hospital Regional de Três Lagoas na manhã de 30 de agosto, sem alta médica, e desde então não havia sido mais visto. Ele estava internado em estado delicado, com histórico de baço rompido, crises de abstinência alcoólica, lapsos de memória e alucinações. A condição de saúde preocupava familiares, que temiam que ele não conseguisse reconhecer pessoas próximas ou que viesse a desmaiar pela fraqueza, já que estava há dias sem se alimentar adequadamente.
Na ocasião, a filha dele, Camille Fernanda, relatou a angústia vivida pela família e destacou que o pai precisava de cuidados médicos urgentes. Desde então, parentes vinham realizando buscas por conta própria, comunicando autoridades e tentando localizar registros em câmeras de monitoramento.
O corpo foi encontrado usando roupas semelhantes às descritas no desaparecimento — bermuda clara, camiseta escura e uma mochila próxima aos restos mortais — o que auxiliou na identificação feita pela família.
Devido ao estado avançado de decomposição, a perícia deverá confirmar oficialmente a identidade por meio de exames, além de investigar as circunstâncias da morte.