Familia identifica corpo e buscas por Luiz Fernando chegam ao fim

A família de Luiz Fernando Perez Vieira, de 40 anos, morador de Água Clara, confirmou neste domingo (14) que o corpo encontrado em avançado estado de decomposição na região da Cascalheira, às margens do rio Paraná, em Três Lagoas, é do paciente que estava desaparecido desde o fim de agosto.

Luiz Fernando havia deixado o Hospital Regional de Três Lagoas na manhã de 30 de agosto, sem alta médica, e desde então não havia sido mais visto. Ele estava internado em estado delicado, com histórico de baço rompido, crises de abstinência alcoólica, lapsos de memória e alucinações. A condição de saúde preocupava familiares, que temiam que ele não conseguisse reconhecer pessoas próximas ou que viesse a desmaiar pela fraqueza, já que estava há dias sem se alimentar adequadamente.

Na ocasião, a filha dele, Camille Fernanda, relatou a angústia vivida pela família e destacou que o pai precisava de cuidados médicos urgentes. Desde então, parentes vinham realizando buscas por conta própria, comunicando autoridades e tentando localizar registros em câmeras de monitoramento.