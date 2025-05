Feminicídio em Cassilândia: corpo de Thácia Paula é encontrado no rio Aporé.

O caso teve início na segunda-feira (12), quando a mãe da vítima compareceu à Delegacia de Polícia para registrar o desaparecimento da filha. Na mesma data, um tempo depois, o ex-namorado também procurou a polícia, afirmando que esteve com ela pela última vez durante a madrugada de domingo, após participarem juntos do baile do “Queijo e Vinho”.

O delegado regional da Polícia Civil, Dr. Lúcio Barros, confirmou nesta quarta-feira (14) que foi encontrado, em Cassilândia, o corpo de Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos, que estava desaparecida desde o último fim de semana. Ela foi vítima de feminicídio, supostamente praticado pelo ex-namorado, de 43 anos, preso ontem e que acabou admitindo que, após uma briga por ciúmes, ela caiu, desaparecendo nas águas do rio Aporé. Os bombeiros da guarnição de Cassilândia retomaram as buscas na manhã de hoje e, por volta das 12h 03, conseguiram encontrar o corpo boiando, 72 horas após o desaparecimento.

Thácia estava desaparecida desde domingo (11), quando discutiu com o namorado em uma festa. Durante as buscas às margens do rio, a guarnição dos Bombeiros conseguiu encontrar a sandália e o brinco usados por ela.

Vestígios de sangue foram encontrados dentro do carro do namorado. Quando preso, ele confessou ter tido uma discussão antes de a namorada cair nas águas do rio. O caso, que antes era investigado como desaparecimento de pessoa, agora é tratado como feminicídio.

O delegado de polícia Dr. Rodrigo de Freitas (DP/Cassilândia) representou pela prisão temporária, bem como pela concessão de mandado de busca. O Ministério Público deu parecer favorável, e o Poder Judiciário decidiu pela prisão temporária.