Força Tática apreende 45 KG de cocaína fecha "refinaria" de drogas e prende homem por tráfico

Ação da Força Tática resultou na apreensão de drogas, prensa hidráulica e produtos químicos usados no preparo do entorpecente

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante a Operação CODESUL II, em Três Lagoas, após ser abordado por uma equipe da Força Tática ao sair de uma residência localizada na Rua José Francisco de Oliveira, no bairro Santa Rita em TrêsLagoas.

Ele conduzia uma caminhonete quando demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura. O veículo foi acompanhado por curta distância e a abordagem ocorreu a poucos metros da residência, nas proximidades de uma escola. Durante a busca, os policiais encontraram aproximadamente 1 quilo de substância análoga à cocaína, acondicionada de forma típica para comercialização.

Diante do flagrante e pelo fato de o homem ter sido visto saindo do imóvel, a equipe retornou à residência, onde a entrada foi franqueada. No local, também situado na Rua Manoel de Oliveira Gomes, os policiais localizaram uma grande estrutura voltada ao preparo e armazenamento da droga.