Força Tática prende foragido da Justiça com motocicleta roubada em Três Lagoas

Um homem foragido da Justiça foi preso pela Força Tática da Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (12), no bairro Jardim das Violetas, em Três Lagoas. Ele foi identificado como Luiz Ricardo, e estava com uma motocicleta com registro de furto/roubo.

Diante das informações, os policiais intensificaram o patrulhamento na região e localizaram o suspeito na rua dos Fotógrafos, em frente ao número 1520. Luiz Ricardo foi abordado no momento em que estacionava uma Yamaha YBR 125 azul, com placa de Coxim (MS). Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao verificar os dados no sistema SIGO, os policiais confirmaram que ele constava como evadido do sistema prisional.

A motocicleta também foi checada e possuía registro de furto/roubo. Diante disso, Luiz Ricardo foi conduzido, sem lesões aparentes, à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), juntamente com o veículo. Segundo a PM, o uso de algemas foi necessário para garantir a segurança do suspeito e da equipe policial.