"NA GAIOLA"

Força Tática prende "Passo-Preto", suspeito de assalto no Vila Nova

Na Depac "Passo Preto" fechou o bico e não quis cantar para o delegado quem seria seu comparsa

Alfredo Neto

Polícia procura pelo comparsa e arma usada no crime: Divulgação
Polícia procura pelo comparsa e arma usada no crime: Divulgação

A Força Tática do 2º BPM prendeu, na manhã desta quarta-feira (1º), um jovem de 19 anos suspeito de envolvimento em um roubo a mão armada ocorrido no fim da tarde de terça-feira (30), em um mercado no bairro Nova Três Lagoas. O comparsa ainda não foi localizado e a Polícia Militar segue em diligências.

O crime aconteceu por volta das 16h56, quando dois homens armados renderam funcionários do estabelecimento e levaram o dinheiro do caixa. Enquanto um deles realizava a ameaça, o outro aguardava do lado de fora em uma bicicleta para facilitar a fuga.

Logo após o assalto, as equipes da PM realizaram buscas, mas não localizaram os suspeitos. Informações repassadas às autoridades indicavam que um dos autores usava blusa preta, boné bege, calça jeans e botas amarelas.

Durante a madrugada, as diligências foram intensificadas e, já pela manhã, os militares localizaram um homem com as mesmas características no bairro Santa Rita. O suspeito tentou escapar pulando muros de residências, mas foi cercado e preso. Com ele estavam os itens de vestuário compatíveis com os utilizados no crime.

A arma de fogo e a bicicleta não foram encontradas, e o segundo envolvido segue foragido. O preso foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), onde permanece à disposição da Polícia Civil.

