Força Tática prende "Passo-Preto", suspeito de assalto no Vila Nova

A Força Tática do 2º BPM prendeu, na manhã desta quarta-feira (1º), um jovem de 19 anos suspeito de envolvimento em um roubo a mão armada ocorrido no fim da tarde de terça-feira (30), em um mercado no bairro Nova Três Lagoas. O comparsa ainda não foi localizado e a Polícia Militar segue em diligências.

O crime aconteceu por volta das 16h56, quando dois homens armados renderam funcionários do estabelecimento e levaram o dinheiro do caixa. Enquanto um deles realizava a ameaça, o outro aguardava do lado de fora em uma bicicleta para facilitar a fuga.

Logo após o assalto, as equipes da PM realizaram buscas, mas não localizaram os suspeitos. Informações repassadas às autoridades indicavam que um dos autores usava blusa preta, boné bege, calça jeans e botas amarelas.