Início Polícia

INVESTIGAÇÃO

Força Tática resgata mulher vítima de cárcere privado no Jardim das Oliveiras

Vítima disse ter sofrido pancada na cabeça e desmaiou

Alfredo Neto

Não há detalhes de lesões ou outras informações do fato e a Polícia Civil irá investigar o caso. Foto: Arquivo/RCN67.
Não há detalhes de lesões ou outras informações do fato e a Polícia Civil irá investigar o caso. Foto: Arquivo/RCN67.

A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de cárcere privado, em que uma mulher estaria supostamente amarrada e amordaçada, em uma residência no bairro Jardim das Oliveiras, em Três Lagoas. O fato ocorreu na madrugada de segunda-feira (27).

Segundo os militares da Força Tática, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após uma denúncia anônima, feita pelo telefone 190, informar que uma mulher estaria amarrada e amordaçada nos fundos de uma empresa. Rapidamente, os policiais da Força Tática foram ao local e, em uma casa aos fundos de um salão, encontrou a vítima caída ao solo, próxima a um aparelho celular.

Após recobrar os sentidos, a mulher foi questionada sobre o que teria acontecido. Aos policiais, ela relatou que ouviu um barulho alto no quintal e foi verificar do que se tratava. Segundo a vítima, ao sair do imóvel, recebeu um golpe na cabeça e não se lembrava de mais nada, pois desmaiou logo em seguida.

Após uma análise superficial no local, a vítima não percebeu falta de nenhum pertence. Como não havia indícios de furto ou roubo, ela foi encaminhada pelos militares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por avaliação médica. Posteriormente, o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

