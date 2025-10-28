Força Tática resgata mulher vítima de cárcere privado no Jardim das Oliveiras

A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de cárcere privado, em que uma mulher estaria supostamente amarrada e amordaçada, em uma residência no bairro Jardim das Oliveiras, em Três Lagoas. O fato ocorreu na madrugada de segunda-feira (27).

Segundo os militares da Força Tática, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após uma denúncia anônima, feita pelo telefone 190, informar que uma mulher estaria amarrada e amordaçada nos fundos de uma empresa. Rapidamente, os policiais da Força Tática foram ao local e, em uma casa aos fundos de um salão, encontrou a vítima caída ao solo, próxima a um aparelho celular.