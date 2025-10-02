Funcionário de lava-jato usa carro de cliente sem autorização e abandona veículo em Três Lagoas

Um caso de apropriação indébita mobilizou a Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (1º), em Três Lagoas. Um corretor de imóveis havia deixado sua GM Captiva em um lava-jato no bairro Jardim das Oliveiras para lavagem, quando um funcionário do estabelecimento pegou o veículo sem consentimento e passou a circular pela cidade.
O proprietário do lava-jato, que não teve participação na ação, auxiliou o cliente a acionar a PM e tentar localizar o automóvel. Durante o deslocamento, a Captiva foi vista em diversos bairros, entre eles São João, Jardim Imperial e Guanabara.
O veículo só foi abandonado após acabar o combustível, sendo localizado no início da tarde na região conhecida como “predinhos”, com a chave deixada sobre o capô. O carro foi recuperado pelo dono, que registrou ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.
Até o fechamento da reportagem, o funcionário responsável pelo ato não havia sido localizado. O caso é investigado e pode resultar em responsabilização criminal.