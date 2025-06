Getam prende trio por furto de fios elétricos no Vila Nova

A Polícia Militar, por meio do Grupo Especial Tático de Motos (Getam), prendeu um trio por furto de cabos elétricos, na noite desta segunda-feira (9), em um supermercado localizado na avenida Antônio Trajano dos Santos, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas (MS).

Um homem foi preso pelo Batalhão de Choque na noite desta segunda-feira (9), após ameaçar a ex-companheira e efetuar um disparo de arma de fogo em via pública, em Campo Grande. O Batalhão de Choque foi acionado via COPOM e se drigiu até o local. De acordo com a polícia, a denúncia indicava que o […]

No local, os militares do Getam constataram os danos causados pelos criminosos na fachada do supermercado, bem como a escuridão na rua, provocada por um curto-circuito decorrente da ação do trio. De imediato, os policiais iniciaram diligências pela região e conseguiram localizar os suspeitos, cujas características correspondiam às descritas nas denúncias anônimas.

Com os indivíduos, foram encontradas diversas ferramentas utilizadas na prática do furto. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao trio por furto qualificado. Uma viatura (camburão) da Polícia Militar deu apoio no transporte dos detidos até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foram apresentados juntamente com o material apreendido. Eles responderão pelo crime de furto qualificado.