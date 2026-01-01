Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Polícia

Ameaça

Homem ameaça cunhado enfrenta policiais e termina preso

Alfredo Neto

Ameaçou o cunhado estava armado e terminou preso: Alfredo Neto/RCN67
Ameaçou o cunhado estava armado e terminou preso: Alfredo Neto/RCN67

Um homem foi preso na noite de quarta-feira (31) após uma ocorrência registrada como ameaça, desacato, resistência, porte ilegal de arma de fogo e condução de veículo sob efeito de álcool, no bairro Jardim das Oliveiras, em Três Lagoas (MS).

De acordo com a Polícia Militar, a equipe de Rádio Patrulha foi acionada via Copom por volta das 21h40 para atender uma denúncia de desentendimento familiar, no qual um indivíduo estaria ameaçando um parente de morte em frente a uma residência.

No local, os policiais encontraram um veículo parado de forma irregular no meio da via, ligado e com a porta aberta, obstruindo a passagem.O condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez, como odor etílico, olhos avermelhados e comportamento alterado, e continuava proferindo ameaças contra o familiar.

Notícias Relacionadas

Durante a abordagem, o homem se recusou a obedecer às ordens policiais, passou a desacatar a equipe e resistiu à tentativa de algemação, chegando a empurrar um dos militares.Após ser contido, os policiais realizaram buscas no veículo e localizaram munições calibre .38 no compartimento interno e, em um local oculto próximo à alavanca de câmbio, uma pistola calibre .380 com numeração suprimida, além de munições do mesmo calibre.

O suspeito se recusou a realizar o teste do etilômetro, sendo lavrado o Termo de Constatação de Embriaguez e aplicadas as notificações de trânsito cabíveis. Diante dos fatos, ele foi conduzido algemado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas, juntamente com a vítima da ameaça, para as providências legais.

A arma de fogo, as munições e o veículo foram apreendidos, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos