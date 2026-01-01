Homem ameaça cunhado enfrenta policiais e termina preso

Um homem foi preso na noite de quarta-feira (31) após uma ocorrência registrada como ameaça, desacato, resistência, porte ilegal de arma de fogo e condução de veículo sob efeito de álcool, no bairro Jardim das Oliveiras, em Três Lagoas (MS).

De acordo com a Polícia Militar, a equipe de Rádio Patrulha foi acionada via Copom por volta das 21h40 para atender uma denúncia de desentendimento familiar, no qual um indivíduo estaria ameaçando um parente de morte em frente a uma residência.

No local, os policiais encontraram um veículo parado de forma irregular no meio da via, ligado e com a porta aberta, obstruindo a passagem.O condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez, como odor etílico, olhos avermelhados e comportamento alterado, e continuava proferindo ameaças contra o familiar.