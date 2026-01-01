Homem ameaça cunhado enfrenta policiais e termina preso

Um homem foi preso na noite de quarta-feira (31) após uma ocorrência registrada como ameaça, desacato, resistência, porte ilegal de arma de fogo e condução de veículo sob efeito de álcool, no bairro Jardim das Oliveiras, em Três Lagoas (MS).
De acordo com a Polícia Militar, a equipe de Rádio Patrulha foi acionada via Copom por volta das 21h40 para atender uma denúncia de desentendimento familiar, no qual um indivíduo estaria ameaçando um parente de morte em frente a uma residência.
No local, os policiais encontraram um veículo parado de forma irregular no meio da via, ligado e com a porta aberta, obstruindo a passagem.O condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez, como odor etílico, olhos avermelhados e comportamento alterado, e continuava proferindo ameaças contra o familiar.
Durante a abordagem, o homem se recusou a obedecer às ordens policiais, passou a desacatar a equipe e resistiu à tentativa de algemação, chegando a empurrar um dos militares.Após ser contido, os policiais realizaram buscas no veículo e localizaram munições calibre .38 no compartimento interno e, em um local oculto próximo à alavanca de câmbio, uma pistola calibre .380 com numeração suprimida, além de munições do mesmo calibre.
O suspeito se recusou a realizar o teste do etilômetro, sendo lavrado o Termo de Constatação de Embriaguez e aplicadas as notificações de trânsito cabíveis. Diante dos fatos, ele foi conduzido algemado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas, juntamente com a vítima da ameaça, para as providências legais.
A arma de fogo, as munições e o veículo foram apreendidos, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.