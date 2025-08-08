Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Homem é detido com placa adulterada e carga irregular em Campo Grande

Suspeito transportava cigarros eletrônicos e admitiu ter modificado identificação do veículo

Duda Schindler

Homem adulterou a placa com fita isolante - Foto: Reprodução/ PCMS
Um homem, de 50 anos, foi detido em flagrante na manhã desta sexta-feira (8) em Campo Grande, após ser encontrado com placas adulteradas em um veículo e transportar uma carga de cigarros eletrônicos de origem irregular.

Homem transportava carga de cigarro eletônicos – PCMS

De acordo com a Polícia Civil, a equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (Defurv) fazia diligências relacionadas a um roubo ocorrido na noite anterior quando identificou uma caminhonete com alterações visíveis na placa.

Durante a abordagem, foi constatado que os números haviam sido modificados com fita isolante.

Na caçamba, os policiais localizaram diversos cigarros eletrônicos, que, segundo o motorista, seriam entregues a outra pessoa na Capital.Ele admitiu ter feito a alteração na placa e recebido a mercadoria irregular na noite anterior.

O suspeito foi levado para a Defurv e deve responder por adulteração de sinal identificador de veículo e receptação. O veículo e os produtos apreendidos foram encaminhados para a delegacia

