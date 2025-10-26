Homem é encontrado morto em apartamento no Jardim dos Ipês; Polícia Civil descarta crime

Um homem identificado como William Ortega, de 33 anos, foi encontrado morto na noite deste sábado (25) em um apartamento localizado no Jardim dos Ipês, em Três Lagoas. De acordo com informações apuradas pela Polícia Civil, a principal hipótese é de que a morte tenha ocorrido de forma acidental, após uma queda do mezanino dentro do próprio imóvel.

Segundo o relato de um amigo, William teria passado a noite e a madrugada anteriores ingerindo bebidas alcoólicas em sua companhia. Por volta das 4h da manhã, o amigo o deixou em casa e, ao longo do dia, tentou contato diversas vezes, sem sucesso. Estranhando o silêncio, decidiu ir até o condomínio, onde teve a entrada autorizada. Ao chegar ao apartamento, encontrou a porta destrancada e, ao entrar, se deparou com William caído e ensanguentado.

As primeiras análises da equipe policial indicam que, ainda sob efeito do álcool, a vítima pode ter se levantado e passado mal, momento em que teria vomitado e perdido o equilíbrio, caindo de uma altura aproximada de dois metros — do mezanino onde ficava sua cama. O impacto provocou uma lesão grave na cabeça, resultando em forte sangramento.