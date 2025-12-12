Homem é encontrado sem vida na Vila Piloto, em Três Lagoas

Paulo César do Araujo dos Santos, de 40 anos, foi encontrado caído na Rua 38, na Vila Piloto, em Três Lagoas, na tarde desta quinta-feira.

Amigos que passavam pelo local tentaram reanimá-lo realizando massagem cardíaca até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos esforços, Paulo César não resistiu e o óbito foi confirmado ainda no local.