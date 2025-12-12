Veículos de Comunicação
Á ESCLARECER

Homem é encontrado sem vida na Vila Piloto, em Três Lagoas

Amigos tentaram reanimar a vítima até a chegada do Samu, mas ele não resistiu

Alfredo Neto

Amigos tentaram reanimar a vítima até a chegada do Samu, mas ele não resistiu: Alfredo Neto/RCN67
Amigos tentaram reanimar a vítima até a chegada do Samu, mas ele não resistiu: Alfredo Neto/RCN67

Paulo César do Araujo dos Santos, de 40 anos, foi encontrado caído na Rua 38, na Vila Piloto, em Três Lagoas, na tarde desta quinta-feira.

Amigos que passavam pelo local tentaram reanimá-lo realizando massagem cardíaca até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos esforços, Paulo César não resistiu e o óbito foi confirmado ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e aguardou a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL). Exames necroscópicos irão determinar a causa da morte, que, inicialmente, é tratada como aparente morte natural.

