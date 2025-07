Homem é esfaqueado durante briga na Praça da Bíblia em Três Lagoa

Um homem foi esfaqueado durante uma briga com usuários de drogas na noite desta quarta-feira (16), na Praça da Bíblia, localizada nas proximidades da rodoviária de Três Lagoas (MS). A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações apuradas no local, três indivíduos em situação de vulnerabilidade estariam agredindo a vítima, que conseguiu fugir e buscar refúgio em um bar próximo. Populares acionaram a Polícia Militar, que chegou à praça instantes antes da equipe do Samu prestar os primeiros socorros.