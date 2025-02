Homem é espancado e esfaqueado por vizinhos no Jardim Roriz

Um homem foi socorrido ao Hospital Auxiliadora, após ser esfaqueado por vizinhos, na noite desta quarta-feira (19), no bairro Jardim Roriz, em Três Lagoas.

Por volta de 20h a Força Tática da Polícia Militar, foi chamada para apartar uma briga entre vizinhos, no ponto conhecido como, ‘Pracinha da Caixa D’Água’, na avenida Custódio Andreis, no Jardim Roriz. No local, os militares da Força Tática, constataram que um dos envolvidos na briga, estaria esfaqueado, e solicitou apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).