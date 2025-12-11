Veículos de Comunicação
Início Polícia

EXECUÇÃO

Homem é executado dentro de conveniência no bairro Vila Verde, em Três Lagoas

Vítima foi surpreendida por grupo armado que invadiu o estabelecimento na tarde desta quinta-feira (11)

Alfredo Neto

Homem é morto por grupo criminoso em convenção de Três Lagoas: Alfredo Neto/RCN67
Um homem identificado como Wesley Lima Couto, de 30 anos, conhecido como Tchula, foi executado a tiros no final da tarde desta quinta-feira (11) dentro de uma conveniência localizada na avenida Manoel de Faria Duque, no bairro Vila Verde, em Três Lagoas (MS).

O crime ocorreu por volta das 17h. Segundo apurado, Wesley chegou ao local em uma motocicleta Honda Bis e demonstrava estar atento à movimentação da rua. No entanto, ele não percebeu a aproximação de um Hyundai HB20 prata, que estacionou logo atrás.

Do veículo, quatro suspeitos teriam chegado, e três deles desceram armados, invadiram o comércio e efetuaram diversos disparos contra Wesley. Ele foi atingido na cabeça, no tórax e nas costas, morrendo ainda no local, sem qualquer possibilidade de socorro.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica, que realizaram os primeiros levantamentos e deram início à investigação para identificar os autores e a motivação do crime.

