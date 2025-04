Homem é flagrado tentando furtar carne e linguiça em supermercado de Três Lagoas

Por volta das 10h20, policiais militares da Rádio Patrulha foram acionados para atender a ocorrência. No local, funcionários relataram que o suspeito foi surpreendido tentando deixar o estabelecimento com os produtos escondidos, sem efetuar o pagamento. Ele foi detido até a chegada da guarnição.

Testemunhas alegaram que o motivo teria sido uma dívida da vítima com o autor, que por sua vez, no interrogatório, disse que se sentiu ameaçado momentos antes da discussão que culminou no crime.

Equipe do SIG em Aparecida do Taboado aplicou o flagrante em homem que cometeu os crimes de ameaça, perseguição e violação de domicílio.

Aos militares, foram apresentados os itens e o homem, de 33 anos. O gerente do supermercado optou por não registrar o boletim de ocorrência, após conversar com os policiais e com o suspeito, que se comprometeu a não voltar a cometer o mesmo ato no local. Como os produtos foram recuperados e não houve prejuízo financeiro, as partes não foram encaminhadas à delegacia.

Antes da liberação, a Polícia Militar realizou uma checagem no sistema para verificar se havia mandados de prisão em aberto contra o suspeito. Como nada constava, ele foi liberado no local.