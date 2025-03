Homem é preso após ameaçar 'SUPOSTO' amante da esposa com arma de Airsoft

Informados sobre as características do veículo e a localização da residência do suspeito, os militares realizaram a abordagem quando ele tentava guardar o carro em sua casa, no bairro Paranapungá. Com o suspeito, foi encontrado um aparelho de Airsoft, modelo revólver, que teria sido utilizado na ameaça.

Segundo o suspeito, as ameaças teriam sido motivadas porque, de acordo com ele, a vítima teria um caso com sua esposa. Questionada sobre a alegação do suspeito, a vítima negou a versão e o fato foi registrado como ameaça na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).