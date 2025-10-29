Homem é preso em flagrante pela DAM de Três Lagoas por tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (29), um homem de 42 anos, identificado pelas iniciais F.H.A., suspeito de tentar matar a ex-companheira e de portar arma de fogo de forma irregular.
De acordo com informações da Polícia Civil, o caso teve início durante a madrugada, quando a vítima procurou a delegacia relatando que o ex-companheiro havia efetuado dois disparos em sua direção, em frente a uma conveniência.
Apesar de não ter sido atingida, a filha do casal, uma menina de 7 anos, acabou ferida acima do joelho direito por um dos tiros.Após o registro da ocorrência, equipes da DAM iniciaram diligências para localizar o suspeito.
Durante a manhã, ele foi encontrado e, ao tentar fugir em uma motocicleta, acabou colidindo com uma viatura descaracterizada da Polícia Civil. Em seguida, foi detido e conduzido à delegacia.Na ação, os policiais apreenderam três munições — duas de calibre .38 e uma 9mm —, que serão periciadas.
O investigado foi autuado por tentativa de feminicídio e porte irregular de arma de fogo, permanecendo à disposição da Justiça.