Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Polícia

ESTÁ PRESO

Homem é preso em flagrante pela DAM de Três Lagoas por tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma

Toddynho tentou duas vezes contra a vida da vitima

Alfredo Neto

Homem é preso em flagrante pela DAM de Três Lagoas por tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (29), um homem de 42 anos, identificado pelas iniciais F.H.A., suspeito de tentar matar a ex-companheira e de portar arma de fogo de forma irregular.

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso teve início durante a madrugada, quando a vítima procurou a delegacia relatando que o ex-companheiro havia efetuado dois disparos em sua direção, em frente a uma conveniência.

Apesar de não ter sido atingida, a filha do casal, uma menina de 7 anos, acabou ferida acima do joelho direito por um dos tiros.Após o registro da ocorrência, equipes da DAM iniciaram diligências para localizar o suspeito.

Notícias Relacionadas

Durante a manhã, ele foi encontrado e, ao tentar fugir em uma motocicleta, acabou colidindo com uma viatura descaracterizada da Polícia Civil. Em seguida, foi detido e conduzido à delegacia.Na ação, os policiais apreenderam três munições — duas de calibre .38 e uma 9mm —, que serão periciadas.

O investigado foi autuado por tentativa de feminicídio e porte irregular de arma de fogo, permanecendo à disposição da Justiça.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos