Homem é preso em flagrante pela DAM de Três Lagoas por tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (29), um homem de 42 anos, identificado pelas iniciais F.H.A., suspeito de tentar matar a ex-companheira e de portar arma de fogo de forma irregular.

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso teve início durante a madrugada, quando a vítima procurou a delegacia relatando que o ex-companheiro havia efetuado dois disparos em sua direção, em frente a uma conveniência.

Apesar de não ter sido atingida, a filha do casal, uma menina de 7 anos, acabou ferida acima do joelho direito por um dos tiros.Após o registro da ocorrência, equipes da DAM iniciaram diligências para localizar o suspeito.