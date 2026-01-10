Homem é preso preventivamente após agredir companheira com “mata-leão” em conveniência de Três Lagoas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, com apoio da Terceira Delegacia de Polícia, cumpriu na manhã desta sexta-feira (09) um mandado de prisão preventiva contra L. W. S., de 28 anos.

Ele é investigado por crime de violência doméstica ocorrido no dia 3 de janeiro deste ano, em uma conveniência localizada na região central do município.De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após a DAM ter acesso a imagens de câmeras de segurança que registraram as agressões cometidas pelo suspeito contra a companheira.

Conforme as gravações, o casal estava no caixa do estabelecimento quando iniciou uma discussão verbal. Em determinado momento, o investigado apontou o dedo em direção ao rosto da vítima de forma ameaçadora.

A mulher reagiu ao gesto com um tapa na mão do agressor, ocasião em que ele passou a agredi-la fisicamente, segurando seus braços, aplicando um golpe conhecido como “mata-leão” e, em seguida, derrubando-a no chão.Após o episódio inicial, o casal se deslocou para a área externa da conveniência, onde a discussão continuou.